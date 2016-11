Schloßheck: Fahrzeugbrand

Schloßheck. Lichterloh brannte ein Geländewagen mit Viehanhänger am späten Freitagnachmittag auf der L11 zwischen Schloßheck und der Anschlussstelle Prüm der A60. Zu retten gab es nichts mehr, als die Feuerwehr Pronsfeld und wenig später die Feuerwehr Prüm an der Einsatzstelle eintrafen. Dagegen war Vorsicht geboten, denn im Kofferraum des Wagens befand sich nach Zeugenangaben eine Gasflasche, die offenkundig auch mit lautem Knall und heftiger Stichflamme explodierte. So blieb es den Wehren, den Brand am Fahrzeug und der angrenzenden Böschung zu löschen. Ausgelöst wurde das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.