A60: Verkehrsunfall mit stark alkoholisiertem Fahrer

Prüm/

Fotos: Polizei

A60. Am frühen Samstagmorgen (26. November) ereignete sich gegen 05.00 Uhr auf der A 60 zwischen den Anschlussstellen Winterspelt und Bleialf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Autobahn in Richtung Belgien. Er war stark alkoholisiert, überfuhr die doppelt durchgezogene Linie und kam nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ein ungarischer LKW-Fahrer im zweispurigen Bereich in Richtung Prüm. Der 23-jährige Autofahrer überfuhr komplett die zwei Fahrspuren und kollidierte auf der Beifahrerseite mit dem LKW. Nur aufgrund der guten Reaktion des LKW-Fahrers und einem starken Ausweichmanöver konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Dem 23-Jährigen aus der VG Arzfeld wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Der LKW musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Hierfür war die Autobahn bis ca. 9.30 Uhr in Richtung Prüm gesperrt. Beide Fahrzeugführer blieben ohne schwerere Verletzungen.