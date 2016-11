Prümzurlay: Wohnhausbrand

Prümzurlay. Am Donnerstag, (1.Dezember) kam es gegen 02:25 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Prümzurlay. Zwei Bewohner des Hauses wurden mit Verletzungen in das Krankenhaus Bitburg eingeliefert. Das betroffene Wohnhaus wurde erheblich beschädigt. Die beiden angrenzenden Wohnhäuser wurden ebenfalls leicht beschädigt. Die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Zur Brandursache liegen ebenfalls noch keine Erkenntnisse vor; die Ermittlungen dauern an. Im Einsatz waren die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften mit ca. 50 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst und die Polizei Bitburg.