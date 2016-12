Daun/Hillesheim: Festnahme von Tatverdächtigen nach gewerbsmäßigem Bandendiebstahl

Symbolfoto

Daun/Hillesheim. Am Donnerstagmitttag, 1. Dezember, stahlen zunächst Unbekannte um 14.20 Uhr eine Jacke und ein Paar Schuhe aus einem Geschäft für Sportartikel in der Dauner Wirichstraße. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Personen, drei Männer und eine Frau, die nach dem Diebstahl in einen BMW einstiegen und fortfuhren. Ein Zeuge hatte den Diebstahl der Jacke und die Flucht der Diebe beobachtet und gemeldet. Am Freitag, 2. Dezember stellten Beamte der Polizeiinspektion Daun das Fluchtfahrzeug im Rahmen der Streife gegen 14.29 Uhr im Bereich der Ortslage Hillesheim fest. Eine Kontrolle des Fahrzeuges ergab, dass auf einige der fünf Insassen die Personenbeschreibung der Täter vom Vortag zutraf. Nach Hinzuziehung von Unterstützungskräften, auch von Nachbardienststellen, stellten die Beamten ein zweites Fahrzeug fest, in dem sich ebenfalls ein Tatverdächtiger befand. Alle hier festgestellten Personen, die rumänischer Abstammung sind, wurden aufgrund des Tatverdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls vorläufig festgenommen. Nach weiteren Ermittlungen fanden die Polizeibeamten das Diebesgut des Diebstahls in Daun, Einbruchswerkszeug sowie Diebesgut aus einem Einbruch in eine Firma im Kreis Wittlich und stellten es sicher. Die vier männlichen Tatverdächtigen wurden am Samstag, 3. Dezember, auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft für alle anordnete. Die Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten in Rheinland-Pfalz untergebracht.