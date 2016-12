Neustraßburg: Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

Neustraßburg. Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen (14. Dezember) bei einer Kollision auf der L33 mit einem Pkw ums Leben gekommen. Pkw und Radfahrer waren beide gegen 06.50 auf der Landesstraße in Richtung Densborn unterwegs. Kurz vor der Abzweigung nach Neuheilenbach kam es aus bisher unbekannter Ursache zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 65-jährige PKW-Fahrer blieb unverletzt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter bestellt.