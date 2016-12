Gerolstein-Büscheich: Wohnhausbrand

Gerolstein-Büscheich. Beim Brand eines Wohnhauses in Büscheich am 1. Weihnachtstag entstand Sachschaden von rund 100.000 Euro. Zwei Bewohner des Hauses wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer in einem Wohngebiet wurde gegen 06:30 Uhr der Polizei gemeldet. Entstanden ist der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Gerolstein, Büscheich, Lissingen und Birresborn, ferner das DRK mit SEG sowie Mitarbeiter von Westnetz.