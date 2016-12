Bitburg: Zwei Brände in einer Nacht – Feuerteufel unterwegs?

Bitburg. In der Nacht zum Mittwoch, 28. Dezember, wurde um 01.41 Uhr der Brand eines leerstehenden, baufälligen Gebäudes in der Mötscher Straße gemeldet. Die Überprüfung durch die Feuerwehr ergab, dass sich keine Personen im Haus aufhielten. Aufgrund mehrerer Brandnester und der Baufälligkeit des Gebäudes wurde das Haus durch Kräfte des THW Bitburg eingerissen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Bitburg mit 50 Mann aus allen umliegenden Stadtteilen, das DRK mit 6 Mann, der THW mit Hublader und 3 Streifen der Polizei Bitburg. Von Zeugen wurde eine männliche Person, ca. 1,80 m groß mit kräftiger Statur kurz vor dem Brand dort gesehen. Gegen 02:25 Uhr wurde ein weiterer Brand im Stadtgebiet festgestellt. Dieser befand sich ebenfalls in der Mötscher Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Hierbei handelte es sich um den Band von mehreren Kleidercontainern, der im Zusammenhang mit dem Hausbrand stehen könnte. Bei beiden Bränden wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Eine weitere männliche Person mit einem schwarzen Rennrad, die mit einem auffälligen grün leuchtenden Rücklicht ausgestattet ist, ca. 1,70 m -1,83 m groß, ca. 16-25 Jahre alt, bekleidet mit dunkelgrauer Weste mit Kapuze, der einen dunkelgrünen Rucksack (evtl. Armeerucksack/Tarnmuster) mit sich führte, wird ebenfalls im Zusammenhang mit den Bränden gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561-96850.