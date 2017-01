Bettingen: Dreiste Täter überrumpeln älteren Herren

Bettingen. Zwei bisher unbekannte Täter nutzten die Hilflosigkeit eines 83-jährigen Mannes in der Geschäftsstelle der Kreissparkasse in Bettingen (Kreis Bitburg-Prüm) aus. Der Vorfall ereignete sich bereits am 17.12.2016 gegen 11.00 Uhr. Der ältere Herr stand am Kontoauszugsdrucker und wurde von den beiden Tätern abgelenkt. Einer der Täter ergriff dann unbemerkt die EC-Karte des Mannes. Jetzt erklärten die Täter dem Mann, er müsste seine Karten-PIN eingeben, um die angeblich vom Kontoauszugsdrucker einbehaltene EC-Karte wieder zurück zu erhalten. Während der Mann seine PIN eingab, filmte einer der Täter diesen Vorgang mit dem Handy. Nun waren die Täter im Besitz der EC-Karte sowie der PIN und verließen die Bank. An einem Geldautomaten im nur 14 Kilometer entfernten Irrel wurden kurze Zeit später insgesamt 500 Euro mit der entwendeten EC-Karte abgehoben. Die beigefügten Fotos zeigen die beiden Täter am Geldautomaten in Irrel. Einer der Täter ist dunkelhäutig. Der zweite Täter sprach französisch und deutsch mit ausländischem Akzent. Hinweise zu den beiden abgebildeten Tätern werden an die Polizei Bitburg, Tel. 06561 9685 0, erbeten.