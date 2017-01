Wittlich: Überfall auf Juweliergeschäft

Wittlich. Am Mittwochabend, 25. Januar, überfiel ein bisher unbekannter Mann gegen 17.50 Uhr ein Juweliergeschäft in der Wittlicher Karrstraße und erbeute Bargeld und eine Kasse. Die Polizei sucht Zeugen! Gegen 17.50 Uhr betrat ein vermummter Mann das Juweliergeschäft. Er bedrohte drei Mitarbeiterinnen des Geschäftes und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem sich die Kasse nicht öffnen ließ, nahm der Täter die komplette Registrierkasse mit und flüchtete in Richtung der Straße Obere Kordel.

Personenbeschreibung: Der Mann sprach deutsch ohne erkennbaren Dialekt. Er wird als ca. 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Bekleidet war der Unbekannte mit einem schwarzen Kapuzenpulli bzw. -jacke mit hellem Schriftzug und Emblem im Bereich der Brust und einer Cargo Hose in eher hellem, mattgrünem Farbton mit zwei seitlich an den Oberschenkeln aufgesetzten Taschen. Er trug schwarze Turnschuhe mit seitlich weißem Emblem und eventuell auch weißer Sohle und trug graue Handschuhe mit etwas hellerem Bund. Bei der Kriminalinspektion Wittlich wurde für die Bearbeitung eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Polizei fragt: Wem ist eine Person bekannt, auf die die Beschreibung zutrifft? Wer hat am Mittwochabend Beobachtungen gemacht, die mit dem Überfall in Verbindung stehen könnten? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wittlich, Telefon: 06571/9500-0, oder auch an die Polizeiinspektion Wittlich, Telefon: 06571/926-0