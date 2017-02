Spezialeinheit der Polizei stürmt Wohnung nach Hinweisen auf eine Kindeswohlgefährdung

Nittel/Mosel. Aufgrund einer Anzeige wegen einer möglichen Kindeswohlgefährdung stürmten Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos am Mittwochnachmittag eine Wohnung in Nittel. Der Grund für diese besondere Sicherheitsmaßnahme lag in einem Hinweis an die Polizei in Saarburg, dass der Verantwortliche psychisch labil, aggressiv und gewalttätig sei. Ferner stand die Frage im Raum, dass der 23-jährige Luxemburgische Staatsangehörige möglicherweise bewaffnet sein könnte. Als die Kräfte der Spezialeinheit um 18.50 Uhr die Wohnung öffneten, konnten sie das Kind, seine 35-jährige Mutter und deren Lebensgefährten antreffen. Der 23-jährige Verantwortliche ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen. Die Dreijährige wurde unverletzt im Beisein ihrer Mutter in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Die andauernden Ermittlungen der Polizei müssen nun Klarheit über die Gefahrenlage für das Kind, die Verantwortlichkeit der Mutter sowie den psychischen Gesundheitszustand des 23-Jährigen erbringen.

Nach dem gestrigen Polizeieinsatz in Nittel ermittelt die Kriminaldirektion Trier wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen gegen den 23-jährigen Kindsvater. Ob weitere Straftatbestände durch Tatverdächtigen erfüllt wurden, müssen die weiteren Auswertungen ergeben. Allerdings deuten erste Ermittlungsergebnisse auf eine psychische Erkrankung des Tatverdächtigen hin. Der verantwortliche 23-Jährige befindet sich nach seiner Entlassung aus dem Polizeigewahrsam am heutigen Vormittag in einer psychiatrischen Klinik in Luxemburg. Nach den ersten Vernehmungen von Zeugen und des Beschuldigten relativieren sich die schweren Vorwürfe gegen den Mann. Entgegen der Befürchtungen fand die Polizei auch keine Waffen bei der Durchsuchung der Wohnung. Gegen die 35-jährige Mutter des Kindes ergibt nach dem derzeitigen Erkenntnisstand kein Verdacht auf strafrechtlich relevantes Verhalten. Bis zur sicheren Klärung familiären Situation bleibt das dreijährige Mädchen in der Obhut des Jugendamtes. Währenddessen dauern die Ermittlungen der Polizei an.