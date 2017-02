Gefahrstoff bei Paketdienst im Industriepark Föhren ausgetreten

Föhren. Am heutigen Freitag, 3. Februar 2017, um 07:59 Uhr, ging bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Trier die Meldung ein, dass es bei einem Paketdienstleister im Industriepark Region Trier zu einem Gefahrstoffaustritt kam. Beim Ausladen einer Wechselbrücke trat aus einem Karton, der beim Transport oder Verladen beschädigt worden war, eine ätzende Flüssigkeit aus. Geistesgegenwärtig deponierten die Mitarbeiter den Karton auslaufsicher in einem Fass, wodurch ein unkontrolliertes Auslaufen weiterer Flüssigkeit verhindert wurde. Durch das Einatmen der dabei entstandenen Dämpfe wurden drei Mitarbeiter leicht verletzt und zunächst zur Beobachtung in Krankenhäuser transportiert. Ausweislich der Beschriftung des Kartons könnte es sich um Salzsäure gehandelt haben, die genaue Stoffzusammensetzung ist noch nicht bekannt. Nach ersten Recherchen an den verätzten Gebinden dürfte Gefahrstoff in einer Größenordnung von wenigen 100 ml ausgetreten sein. Ob diesem Transportunfall strafrechtlich relevantes Verhalten zugrunde liegt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Im Einsatz befanden sich etwa 40 Feuerwehrleute der Feuerwehren Föhren, Hetzerath, Riol und Bekond unter Leitung des Wehrleiters der VG Schweich sowie der Gefahrstoffzug aus Trier-Saarburg und die Polizeiinspektion Schweich.