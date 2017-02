Polizei fahndet nach Täterpärchen nach EC-Karten Betrug

Salmtal/Dreis. Nach dem Diebstahl einer Brieftasche mit mehreren EC-Karten und anschließender betrügerischer Nutzung durch ein unbekanntes Paar fahndet die Kriminalinspektion Wittlich nach den Tätern. Die Geldbörse wurde im Sommer in einem Lebensmittelgeschäft in Salmtal gestohlen. Das unbekannte Paar, nach dem die Polizei fahndet, hob kurze Zeit nach dem Diebstahl einen geringen vierstelligen Betrag an einem Geldautomaten der Sparkasse Mittelmosel in Dreis ab. Nachdem sich keine weiteren Hinweise auf die Täter ergaben, fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Paar. Die Polizei fragt: Wer kennt die Person auf dem Bild? Hinweise zur Identität der abgebildeten Person bitte an die Kriminalinspektion Wittlich, Telefon: 06571 / 9500-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.