A1: Coupéfahrer zeigt „Stinkefinger“ und wirft mit Hammer

Schweich/A1. Am Mittwoch, den 8. Februar 2017, gegen 10.05 Uhr, befuhr der Fahrer eines PKW BMW die linke Fahrspur der BAB 1 zwischen der Anschlussstelle Föhren und dem Parkplatz Rivenich in Fahrtrichtung Koblenz. Laut Angaben des geschädigten BMW-Fahrers näherte sich plötzlich von hinten mit hoher Geschwindigkeit ein blaues Sportcoupé. Der Fahrer des Coupé fuhr sehr dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe als Zeichen für den BMW-Fahrer, die Fahrspur frei zu machen. Anschließend versuchte der Coupéfahrer den BMW rechts zu überholen, was jedoch wegen der dort fahrenden Lastzüge nicht gelang. Im weiteren Verlauf zeigte der Coupéfahrer dem Geschädigten den rechten Mittelfinger und warf anschließend einen handelsüblichen Hammer aus dem Fahrerfenster gegen den BMW. Der Hammer schlug am rechten, hinteren Seitenfenster beim Geschädigten ein. Es entstand geringer Sachschaden. Zwecks Verständigung der Polizei fuhr der Geschädigte den Parkplatz Rivenich an. Der tatverdächtige Coupéfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Koblenz fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich, Tel.: 06502/91650 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , in Verbindung zu setzen.