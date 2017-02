Nach Überfall auf Supermarktmitarbeiter fahndet die Polizei mit Phantombild nach den Tätern

Trier. Mit dem Phantombild eines Täters will die Polizei den Überfall auf einen Supermarktmitarbeiter vom vergangenen Samstag, 11. Februar, in Trier-Ehrang aufklären. Zudem hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung ausgesetzt. Hinweise können auch vertraulich über ein Vertrauenstelefon mitgeteilt werden. Zwei bisher unbekannte Männer hatten am vergangenen Samstagabend in der Ehranger Straße den 52-jährigen Mann angegriffen und schwer verletzt, als er als Letzter gegen 20.30 Uhr den Supermarkt verließ. Die beiden Täter flüchteten. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei besteht die Möglichkeit, dass sie in einen Bus am nahegelegenen Bahnhof eingestiegen und damit weggefahren sind. Die Täter werden wie folgt beschrieben: der erste Täter ist ca. 180 cm groß und schlank. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und eine schwarze Kapuze, möglicherweise handelte es sich dabei um eine Sturmhaube. Der zweite Täter ist ebenfalls etwa 180 cm groß und hat eine kräftig-muskulöse Figur und ein rundes Gesicht. Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und hat kurze (ca. 3 mm kurze) Haare, die nicht schwarz sind. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke, ähnlich einer Bomberjacke. Die Polizei hat jetzt ein Phantombild des zweiten Täters erstellt, das als Anhang beigefügt ist. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlungen führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt

Die Kripo fragt:

Wer kennt den Mann auf dem Phantombild oder weiß wo er sich aufhielt oder derzeit aufhält? Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes und des Ehranger Bahnhofs gemacht? Wer hat Rufe oder Geschrei zur Tatzeit gehört? Möglicherweise haben auch Fahrgäste der Bahn etwas bemerkt, die sich zur Tatzeit am Ehranger Bahnhof aufgehalten haben oder in einem Zug saßen, der am Bahnhof hielt oder dort vorbeifuhr. Hinweise werden erbeten über das Vertrauenstelefon (0152/28854968) oder direkt an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2251 oder 0651/9779-2290.