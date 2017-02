Verkehrsunfall auf schneeglatter A60

Badem. Verletzt wurde die Fahrerin eines Pkw „Mini“ bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der A60 in Höhe der Abfahrt Badem. Aus Richtung Wittlich kommend, hatte die Frau auf schneeglatter Fahrbahn die Gewalt über ihren Pkw verloren, war ins Schleudern geraten und in die Böschung gerutscht. Sie wurde verletzt vom DRK ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren Badem, Kyllburg und Gindorf sowie der Rettungswagen aus Badem, die Polizei Bitburg und die Militär Polizei der Air Base Spangdahlem.