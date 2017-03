Wild gewordene Indianerinnen - Zeugen gesucht

Trier. Am Rosenmontag kam es nach dem Faschingsumzug gegen 15:00 Uhr in der Paulinstraße in Trier zu einem Übergriff auf eine junge Dame. Demnach wurde die Frau, die sich in Begleitung von zwei Freundinnen und einem Freund befand, von einer verkleideten Frauengruppe, bestehend aus 5-6 Personen, mit Faustschlägen gegen den Kopf attackiert. Hierdurch kam sie zu Fall und wurde auf dem Boden liegend noch mehrmals mit Füßen getreten. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung Stadtzentrum. Die Frauen werden wie folgt beschrieben: Ca. 20-30 Jahre alt, verkleidet mit langen, braunen Indianerkostümen, bemalte Gesichter. Eine der Frauen schob einen Kinderwagen mit einem höchstens drei Jahre alten Kleinkind. Die Geschädigte musste im Verlauf des Abends für eine Nacht in ein Trierer Krankenhaus. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Trier, Tel.: 0651/97793200.