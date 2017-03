Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 1

Wittlich. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am heutigen Freitag gegen 03.20 Uhr auf der BAB 1 kurz hinter der Anschlussstelle Wittlich-Mitte in Fahrtrichtung Koblenz. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich den rechten Fahrstreifen und fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Nach dem Aufprall geriet der Pkw auf den linken Fahrstreifen und kam an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Pkw tödlich verletzt. Die Autobahnpolizei Schweich geht derzeit davon aus, dass der Fahrer nicht angegurtet war. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt, die Sachschadenshöhe dürfte bei ca. 15.000 EUR liegen. Zur Feststellung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter durch die Staatsanwaltschaft Trier beauftragt. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge musste die Autobahn in Richtung Koblenz ab Wittlich-Mitte bis 08.40 Uhr vollgesperrt werden. Dadurch kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr. Neben Kräften der Polizeiautobahnstation Schweich waren die Autobahnmeisterei Wittlich, Feuerwehr Wittlich und der Rettungsdienst mit Notarzt im Einsatz.