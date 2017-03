Junge Frau stirbt bei Verkehrsunfall – Todesursache noch unklar

Idar-Oberstein. Am gestrigen Abend (24. März) wurde die Polizei Idar-Oberstein kurz nach 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein gerufen. Nach ersten Ermittlungen vor Ort, ist die Fahrerin eines VW beim Ausfahren vom Parkplatz des REWE-Marktes gegen ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestoßen. Bei der Fahrerin handelt es sich um eine 21-jährige Frau aus dem Raum Idar-Oberstein. Sie verstarb kurze Zeit später im Klinikum Idar-Oberstein.Die Todesursache ist bislang unklar. Sowohl der Beifahrer der Verursacherin, als auch die Fahrerin des anderen beteiligten PKW wurden nicht verletzt.