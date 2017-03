Schönecken/L5: Pkw gerät unter Leitplanke – Fahrer schwerstverletzt

Schönecken. Schwerste Verletzungen zog sich der Fahrer eines Pkws bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf der L5 in Höhe Schweisthaler Mühle bei Schönecken zu. Der Beifahrer blieb unverletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Pkw, aus Richtung Schönecken kommend, im Kreuzungsbereich zu K128 von der Fahrbahn abgekommen und unter die Leitplanke geraten. Die Beteiligung eines Traktors mit Anhänger an dem Unfall ist bislang noch nicht genau geklärt. Der Fahrer des Wagens wurde in dem Fahrzeugvrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schwersten Verletzungen vom Rettungshubschrauber Air Rescue 3 in ein Krankenhaus geflogen. Weiterhin waren im Einsatz das DRK Prüm, die Feuerwehren Schönecken, Heisdorf und Hersdorf sowie die Polizei Prüm.