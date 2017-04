Vermisste Minderjährige wohlauf angetroffen - Jugendamt übernimmt weitere Betreuung

Morbach/Region. Im Laufe des heutigen Tages konnten die beiden vermissten 13- und 14-jährigen Laura Nötzel und Daniela Spetling wohlbehalten angetroffen werden. Laura Nötzel konnte schon am späten Vormittag vom Jugendamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich in Obhut genommen werden. Zu diesem Zeitpunkt war der Aufenthaltsort ihrer Begleiterin noch nicht bekannt. Aufgrund der polizeilichen Fahndung und der Veröffentlichung von Fotos der beiden vermissten 13- und 14-jährigen Mädchen hat sich heute gegen 15 Uhr eine aufmerksame Frau gemeldet und einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Daniela Spetling gegeben. Daraufhin konnten Beamte der Polizeiinspektion Morbach die Minderjährige in Hinzerath antreffen und in Obhut nehmen. Die Zeugin hatte Daniela aufgrund des Fahndungsfotos erkannt und die Polizei informiert. Noch heute wird Daniela Spetling, wie zuvor schon ihre Begleiterin Laura Nötzel, dem Jugendamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich überstellt und dort weiter betreut. Die näheren Umstände des Verschwindens und der Geschehnisse während der Abwesenheit der beiden Minderjährigen müssen die andauernden Ermittlungen von Polizei und Jugendamt ergeben. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die Aufmerksamkeit und Unterstützung durch die Bevölkerung.