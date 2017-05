Pärchen treibt mit Trickdiebstahl sein Unwesen im Mosel-/Eifelraum

Trier/Region. Eine bisher unbekannte Frau und ein sie begleitender Mann begingen in den vergangenen zwei Wochen vermehrt Trickdiebstähle in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel. Dabei gehen beide Personen wie folgt vor: Nachdem ihnen die Wohnungstür geöffnet wird, bittet die Täterin unter einem Vorwand um Eintritt in die Wohnung. Im Folgenden bittet sie den Wohnungsinhaber, die Toilette nutzen zu dürfen. Während der Wohnungsinhaber durch die männliche Begleitperson abgelenkt wird - beispielsweise durch die Bitte, ein Butterbrot oder ein Glas Wasser zu erhalten - sucht die Täterin nicht die Toilette auf sondern entwendete Schmuck aus anderen Zimmern der Wohnung. Hiernach entfernt sich das Paar mit dem Diebesgut.