Oberpierscheid: Fahrzeug brennt in der Garage

Oberpierscheid. Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Montagmittag ein Cabrio in einer Garage in Oberpierscheid in Brand. Weil es der örtlichen Wehr gelang, das brennende Fahrzeug schnell mit einem Traktor aus der Garage zu ziehen, blieb es bei einem eher geringfügigen Schaden an dieser. Der Audi TT konnte zwar auf dem Hof gelöscht werden, erlitt aber Totalschaden. Neben der Feuerwehr Oberpierscheid waren die Wehren aus Arzfeld und Waxweiler im Einsatz. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.