Diebstahl aus Schmuck- und Uhrenfachgeschäft - Polizei fahndet nach Täter

Bernkastel-Kues. Am Dienstag, 18. April, betrat ein jüngerer Mann gegen 11.15 Uhr ein Schmuck- und Uhrenfachgeschäft in der Römerstraße in Bernkastel-Kues. Er war zu diesem Zeitpunkt einziger Kunde und ließ sich von der Verkäuferin, die alleine im Verkaufsraum war, mehrere Herrenarmbanduhren zeigen. Als währenddessen das Telefon klingelte und die Verkäuferin das Gespräch annahm, nutzte der Mann die Gelegenheit, entwendete drei auf der Theke liegende Uhren und flüchtete aus dem Geschäft. Der Wert der Beute beläuft sich auf knapp 1500 Euro. Der Polizei liegen nun Aufnahmen des Tatverdächtigen vor, die in einem anderen Geschäft von der Überwachungsanlage aufgezeichnet wurden.

Personenbeschreibung: Der Mann sprach gebrochenes, aber doch gutes Deutsch. Er wird als ca. 170 cm groß und schlank beschrieben. Er habe einen dunklen Teint und kurzes, dunkles Haar. Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person? Wer hat am 18.04.2017 oder auch am Tage zuvor Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wittlich, Tel. 06571/9500-0, oder auch an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Tel. 06531/9527-0.