„Notlandung“ auf der Autobahn

Das Foto (Polizei) zeigt die Übergabe des Uhus an den Greifvogelfachmann.

Flußbach, A1 Bereits am Freitagmorgen, 9. Juni, gegen 10:00 Uhr, wurde ein großer Vogel gemeldet, der trotz Annäherung der Fahrzeuge nicht wegflog. Als die verständigte Autobahnmeisterei eintraf, war dieser anscheinend doch noch weggeflogen. Am Samstagmorgen, 10. Juni 2017, gegen 11.00 Uhr, kam dann dieselbe Meldung. Auch hier war bis zum Eintreffen der Streife der Vogel wieder verschwunden. Um 13:45 Uhr meldete sich dann ein tschechischer Lkw-Fahrer, der den Vogel, einen jungen Uhu, eingefangen hatte. Die Streife konnte nun den verletzten Vogel übernehmen und nahm ihn mit zur Dienststelle. Hier wurde der Uhu an einen Greifvogelfachmann übergeben, der feststellte, dass der Vogel zumindest beide Flügel gebrochen hat.