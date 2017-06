Großbrand in Bleialf

Bleialf. Schaden im hohen sechsstelligen Bereich entstand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beim Brand der Schreinerei „Michels“ in der Bahnhofstraße in Bleialf. Die genaue Höhe ist noch unklar. Warum das Feuer kurz nach 4 Uhr im Produktionsbereich des großen Handwerksbetriebes ausgebrochen war, ist bislang unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Zur Bekämpfung des Feuers rückten Wehren aus der gesamten Region, aus dem Bereich Bitburg und Wittlich und dem benachbarten belgischen St. Vith mit über 100 Einsatzkräften an. Darüber hinaus waren das THW, das DRK und weitere Behördenvertreter vor Ort. Nachdem der Brand unter Kontrolle war, dauerten weitere Lösch- und Räumarbeiten bis Mittwochvormittag an.