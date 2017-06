Verunglückter Motorradfahrer erst einen Tag nach Unfall im Wald tot aufgefunden

Morbach. In der Zeit von Sonntag (25. Juni), nach 15.00 Uhr, befuhr ein 43 Jähriger Mann mit seinem rot-weißen Motorrad der Marke Honda mit TR-Kennzeichen die K 80 aus Morbach kommend in Richtung Horath. Nach ersten Feststellungen an der Unfallstelle im Bereich der Gemarkung Horath stürzte der Kradfahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in einer Linkskurve und kam nach rechts von der Fahrbahn in den angrenzenden Wald ab. Der Motorradfahrer verstarb vor Ort an seinen beim Unfall erlittenen Verletzungen und wurde erst am folgenden Montag, gegen 19.00 Uhr, im Bereich des Waldgebietes nach einer Vermisstenanzeige bei der Polizei Hermeskeil und anschließenden Suchmaßnahmen aufgefunden. Zeugen, die sich an den Motorradfahrer erinnern können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 in Verbindung zu setzen.