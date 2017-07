Scheunenbrand in Kleinlangenfeld

Kleinlangenfeld. Ein Raub der Flammen wurde am Dienstagmorgen ein Scheunengebäude in Kleinlangenfeld, In der Hill. Der Brand in dem aus festem Mauerwerk bestehenden Gebäude brach gegen 09.00 Uhr aus bisher unbekannter Ursache aus. Den Flammen fielen unter anderem ein Traktor und ein Pkw zum Opfer. Menschen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Kleinlangenfeld, Olzheim, Prüm und Niederprüm sowie das DRK und die Polizei Prüm.