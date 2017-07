Schloßheck: Kind bei Unfall verletzt

Fotos: Polizei

Schloßheck. Ein PKW kam aus Richtung der A 60 und wollte an der Einmündung in Richtung Lünebach abbiegen. Entgegen kam ein Fahrzeug mit zwei Fahrzeuginsassen, darunter ein 10-jähriges Kind. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Kind wurde hierbei leicht verletzt. Es wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 zu melden. Im Einsatz war die Polizei Prüm und das DRK Prüm und Arzfeld.