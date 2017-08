Von der Straße abgekommen

Brandscheid. Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Freitagnachmittag ein Pkw auf der L12, kurz hinter Brandscheid, in Fahrtrichtung Pronsfeld nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf der Seite liegend auf der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Zum Zeitpunkt des Unfalls regnete es zum Teil stark, die Fahrbahn war nass. In dem Fahrzeug befand sich nur der Fahrer, der mit Verletzungen vom DRK in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weiter waren die Polizei Prüm sowie die Feuerwehren Bleialf und Brandscheid im Einsatz.