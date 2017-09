Drei Menschen sterben bei Verkehrsunfall

Morbach-Hinzerath. Am Freitagabend, den (15. September) kam es gegen 20.05 Uhr zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen aus dem Raum Morbach an der Unfallstelle verstarben. Zur o. g. Zeit befuhr eine PKW-Fahrerin mit zwei Kleinkindern die B50 vom Kreisverkehr Hinzerath kommend in Fahrtrichtung Longkamp. In einer Rechtskurve kam die Fahrzeugführerin aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Die Fahrzeugführerin und die beiden Kinder erlitten durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000,- Euro. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz mit Notarzt, die Polizeiinspektion Morbach mit Unterstützung der Polizeien aus Bernkastel, Hahn und Simmern sowie die Straßenmeisterei Bernkastel.