88-jähriger Mann vermisst

Trier. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 88-jährigen Mann aus Trier-Pfalzel. Der 88-jährige Hans-Georg Lange ist seit Montag, 25. September, gegen 8 Uhr von seiner Wohnanschrift in Trier-Pfalzel abgängig. Er leidet unter Altersdemenz und könnte sich aufgrund seines Gesundheitszustandes in einer hilflosen Lage befinden. Die bisher durchgeführten Suchmaßnahmen, an denen auch eine Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen bislang ergebnislos. Hans-Georg Lange ist ca. 180 cm groß und schlank. Er hat graue Haare und führt vermutlich einen Spazierstock mit sich. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt. Wer den Aufenthaltsort von Hans-Georg Lange kennt oder den Vermissten seit Montagmorgen gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.