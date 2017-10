Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Fotos: Polizei

Lasel/Seffern. Am Freitag, den 29. September 2017 kam es gegen 18:20 Uhr auf der Landesstraße 5 zwischen Lasel und Seffern zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Motorradfahrer überholte einen vorausfahrenden Pkw, der nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Trier eingeliefert wurde. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt ca. 25.000,- EUR. Zu Klärung der Unfallumstände wurde ein Sachverständiger beauftragt. Im Einsatz waren Kräfte des DRK und THW Bitburg, die Straßenmeisterei Kyllburg sowie Beamte der Polizeiinspektion Bitburg.