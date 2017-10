Verkehrsunfall mit schwer verletztem Zweiradfahrer

Schönecken/Nimsreuland. Am Montagmorgen (9.Oktober), gegen 7 Uhr, kam es auf der L 5 zwischen Schönecken und Nimsreuland in Höhe Schweißthaler Mühle zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zweiradfahrer und einem PKW. Der 56-jährige PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Arzfeld befuhr die K 122 aus Richtung Heisdorf kommend und bog nach links auf die L 5 ab. Hierbei übersah er den aus Richtung Schönecken kommenden bevorrechtigten Zweiradfahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 16-jährige Zweiradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren das DRK, ein Notarztwagen und die Feuerwehren aus Schönecken, Prüm und Nimsreuland.