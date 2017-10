Schönecken: Pkw in Garage in Flammen

Schönecken. Das Auto schrott, die im Wohnhaus integrierte Garage ruiniert – das ist die Bilanz eines Brandes am Freitagmittag in Schönecken in der Straße „Im Rammenfeld“. Das Feuer ging augenscheinlich vom Pkw, einem A-Klasse-Mercedes, aus und beschränkte sich dank geschlossener Türen in dem Gebäude, so die Feuerwehr, hauptsächlich auf den Brandherd und die unmittelbare Umgebung. Frühzeitig entdeckt, gelang es den Feuerwehren Hersdorf, Schönecken und Prüm, den Brand schnell zu löschen und eine Ausbreitung auf das komplette Wohnhaus zu verhindern.