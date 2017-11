Jupiter Jones macht Schluss!

Jupiter Jones, damals noch mit Nikolas Müller, bei einer Autogrammstunde im

„Kurz und schmerzlos“ teilt Jupiter Jones auf der offiziellen Band-Homepage mit: „wir haben schwersten Herzens beschlossen, unsere kleine Band nach gut 15 Jahren aufzulösen. Wir haben in diesem Jahr immer deutlicher gemerkt, dass sich der Fokus von einigen in der Band in andere Richtungen verschoben hat. Berufliches, Privates und Familiäres haben immer mehr Zeit in Anspruch genommen.“ Doch kein Abschied, ohne Tschüss zu sagen: Man werde die geplanten Jahresabschlusskonzerte genauso spielen wie einige Festivals im Jahr 2018. Danke sagen Sascha, Hont, Becks und Sven allen Weggefährten, allen voran den ehemaligen Bandgefährten Michael Stadtfeld, Klaus Hoffmann und Nikolas Müller. Jeder für sich sei eine besondere Person für alle gewesen.