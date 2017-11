Roth b. Prüm: Wirtschaftsgebäude in Flammen

Roth bei Prüm. Heute Nacht (22. November) um 1.30 Uhr meldeten mehrere Anwohner den Brand eines Wirtschaftsgebäudes in der Hauptstraße in Roth bei Prüm. Die Alarmierung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes erfolgten umgehend. Als die Rettungskräfte eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Dachstuhl eines an einem Wohnhaus angebauten Wirtschaftsgebäudes. Die Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehren verhinderten noch rechtzeitig ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. An dem Wirtschaftsgebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Die Brandursache ist bisher ungeklärt und muss noch ermittelt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Roth b. Prüm, Auw b. Prüm, Bleialf und Prüm, die Polizei Prüm sowie das DRK Winterspelt, Jünkerath und Prüm mit Notarzt und dem ORG-Leiter des DRK, Oswald Benzel.