Frau bestiehlt Rentnerin und hebt Geld ab

Trier. Nachdem einer 92-jährigen Rentnerin am 24. August 2017 auf dem Weg vom Trierer Hauptmarkt zu einem Lebensmittelgeschäft in der Treviris-Passage die Geldbörse aus ihrem Rollator entwendet und anschließend Bargeld mit ihrer EC-Karte abgehoben worden war, fahndet die Polizei nun öffentlich nach einer unbekannten Frau. Die damals 92-Jährige war auf dem Weg vom Hauptmarkt in ein Lebensmittelgeschäft der Treviris-Passage. Ihre Handtasche hatte die körperlich eingeschränkte Frau in ihren Rollator gelegt. Als sie im Lebensmittelmarkt bemerkte, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche entwendet worden war, war der Schreck groß. Ein schnelles Sperren der Karte kam zu spät. Der oder die Täter hatten kurz zuvor, zwischen 15.38 Uhr und 15.49 Uhr, bereits mit drei Abbuchungen Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich von einem Geldautomaten in der Simeonstraße in Trier abgehoben. Da alle Ermittlungsansätze bisher nicht zur Aufklärung der Tat führten, fahndet die Kriminalpolizei nun öffentlich mit Bildern aus der Überwachungskamera des Geldautomaten nach einer Frau. Sie wird auf 25 bis 35 Jahre geschätzt, ist schlank und hat langes, glattes, braunes Haar. Neben auffällige Augenbrauen fällt ihre große (längliche) Nase ins Auge. Die Täterin trug zur Tatzeit ein weißes Oberteil, blaue eng anliegende Jeans und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Sie führte eine große schwarze Handtasche mit sich. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte es sich bei den Tätern um zwei Frauen gehandelt haben, die sich optisch ähneln. Die zweite Unbekannte war etwas größer und schlanker als die Frau auf den Fotos. Zudem liegen Hinweise vor, dass die beiden Frauen Bezüge nach Ludwigshafen haben könnten. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen im Trierer und Ludwigshafener Raum und fragt: Wer kennt die auf den Fotos abgebildete Person? Wer hat den Diebstahl selbst oder das Abheben des Geldes bemerkt und kann sonstige Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden - Telefon: 0651/9779-2290 bzw. -0.