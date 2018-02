Linienbus verunglückt auf schneeglatter Straße

Bitburg. Am Dienstag (6. Februar) verunglückte ein Linienbus kurz nach 09.00 Uhr, auf schneeglatter Straße. Der Bus war auf der Strecke Bitburg - Trier unterwegs und kam an der B 51 Anschlussstelle Masholder von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Von den 20 erwachsenen Fahrgästen plus Fahrer verletzten sich 5 Personen leicht. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren jeweils mit mehreren Fahrzeugen DRK, FFW, Polizei und die Straßenmeisterei Bitburg.