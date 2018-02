Polizei fahndet mit Phantombild nach Raubüberfall auf ein Bordell

Das Phantombild zeigt einen der Räuber

Trier. Bisher Unbekannte brachen am Freitagmorgen, 3. November 2017, in ein Bordell in der Karl-Benz-Straße in Trier ein, bedrohten eine Zeugin und flüchteten anschließend mit einem Tresor. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Phantombild nach den Räubern. Kurz nach 7 Uhr hatte eine Zeugin Geräusche im Eingangsbereich des Etablissements gehört und dort zwei Männer angetroffen. Einer der Männer bedrohte die Frau mit einer Eisenstange. Kurz darauf flüchteten beide. Die Zeugin wurde nicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen hatten die Räuber einen Tresor mit Bargeld entwendet. Die Polizei konnte jetzt ein Phantombild eines der Täter anfertigen. Der Mann war komplett schwarz gekleidet, maximal 160 cm groß. Er war glatt rasiert, hatte eine helle Haut und ist maximal 30 Jahre alt. Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2258 oder 0651/9779-2290.