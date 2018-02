Symbolfoto

Koblenz. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten am heutigen frühen Morgen, 23. Februar, gegen 04.00 Uhr zur Festnahme des am 15. Februar aus der Rhein-Mosel-Fachklinik entwichenen Straftäters Sergej B. (wir berichteten). Herr B. wurde in Karlstein am Main durch eine Streifenwagenbesatzung der dortigen Polizei kontrolliert und festgenommen.