Rommersheim: Wohnhausbrand in der Hauptstraße

Rommersheim. In einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Rommersheim ist am Freitagmittag (2. März) ein Brand ausgebrochen. Zahlreiche Wehren aus dem Umland, darunter aus dem Ort und aus Prüm mit einem Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen und Wehrleuten, sind angerückt, den Brand zu bekämpfen und das Gebäude zu retten. Noch sind die Ursache und das Ausmaß des Feuers unklar, einzig dichter Qualm aus dem Dach deutet auf einen darunter liegenden Brandherd hin. Weiter sind das DRK und die Polizei Prüm im Einsatz.