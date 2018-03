Hermeskeil. Am Samstagmorgen (10. März) kam es in der Ortslage Hermeskeil gegen 08.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Hierbei wurde eine Seniorin aus dem Hochwald auf einem öffentlichen Parkplatz aus bisher ungeklärter Ursache von einem Fahrzeug überrollt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der 78-jährigen Frau feststellen. Bisher ist nicht bekannt, ob die Frau tatsächlich in Folge des Unfallgeschehens starb oder ob evtl. ein bereits vor dem Unfall eingetretener medizinischer Notfall todesursächlich war. Die diesbezüglichen Ermittlungen der zuständigen Polizeiinspektion Hermeskeil sind noch nicht abgeschlossen und werden wohl erst im Rahmen einer Obduktion abschließend geklärt werden können. An der Unfallstelle im Einsatz waren, neben der Polizeiinspektion Hermeskeil, auch ein Rettungswagen der Rettungswache Hermeskeil sowie ein Notarzt. Für die Fertigung von Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle wurde zudem ein Polizeihubschrauber eingesetzt.