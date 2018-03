Schönecken. Ein Nachbar, der von der Nachtschicht kam, bemerkte am Sonntag (25. März) in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Straße „Im Haubrunnen“ in Schönecken. Er alarmierte umgehend Nachbarn und Feuerwehr. Der Brand war im Dachgeschoss entstanden, wo die Familie mit ihren zwei Kindern schlief. Alle Bewohner konnten rechtzeitig unverletzt das Haus verlassen.