Auffahrunfall A 60 mit vier Verletzten

Wittlich. Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Dienstag, gegen 17.30 Uhr, auf der A 60 zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich und der Anschlussstelle Landscheid wurden insgesamt vier Menschen verletzt. Drei von ihnen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Autobahnpolizei Schweich fuhr ein Pkw VW Passat mit relativ langsamer Geschwindigkeit die Steigungsstrecke in Fahrtrichtung Bitburg hinter einem Sattelzug. Der 46jährige Fahrer eines nachfolgenden VW-Busses registrierte die niedrige Geschwindigkeit der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und kollidierte trotz starker Bremsung und Ausweichmanöver nach links mit dem Heckbereich des Passat. Dieser wurde unter den Sattelauflieger geschoben, wodurch alle drei Insassen des Passat verletzt wurden und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Über den genauen Umfang der Verletzungen liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Fahrer des VW-Busses erlitt einen Schock. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste eine Fahrspur der A 60 für ca. vier Stunden gesperrt werden. Neben der Autobahnpolizei Schweich waren zwei DRK-Fahrzeuge und ein Notarzt, die FFW Landscheid und die Autobahnmeisterei Wittlich im Einsatz.