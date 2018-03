Schwerer Verkehrsunfall auf der B51 bei Eßlingen

Eßlingen. Auf der B 51 in Höhe der Eßlinger Kreuzung hat sich heute Mittag ein sehr schwerer Unfall ereignet. Ein Pkw, der in Fahrtrichtung Bitburg fuhr, prallte gegen einen Lkw, der in Fahrtrichtung Trier unterwegs war. Dabei sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Rettungskräfte sind vor Ort, Eine Vollsperrung mit großräumiger Umleitung der Bundesstraße ist eingerichtet. Sobald weitere Einzelheiten bekannt sind, werden wir nachberichten.