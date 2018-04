Dackscheid: Fünf Westernsättel gestohlen

Dackscheid. Am Donnerstag, 5. April, wurde tagsüber zwischen 7 und 19.30 Uhr in einem kleinen privaten Reitstall in Dackscheid/Eifelkreis eingebrochen. Die Täter haben fünf Westernreitsättel und mehrere Westerntrensen gestohlen. Drei Sättel sind dunkelbraun, einer ist honiggelb, einer etwas kleiner. Die Sättel haben jeweils eine eigene Nummer im Leder eingestanzt, anhand derer sie zugeordnet werden können. Auf zwei der dunkelbraunen Sätteln ist ein silbernes Zeichen (siehe Bild) angebracht. Es sind die Buchstaben L und S neben zwei Pferdeköpfen. Wer ein derartiges Zeichen auf einem zu verkaufenden Sattel sieht, sollte sich bitte an die Polizei Prüm wenden. Tel.06551 9240.