Großeinsatz der Feuerwehr nach Brand in einer Wohnung

Welschbillig-Möhn. Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr und Rettungsdienste kam es heute (17. April) in Welschbillig-Möhn in einem Mehrfamilienwohnaus. Um 11:37 Uhr wurde über Notruf bei der Polizei Schweich ein Wohnungsbrand mitgeteilt; Personen seien noch im Haus. Um 12:05 Uhr wurde bereits gemeldet, dass keine Personen mehr im Objekt seien. Eine 22jährige Bewohnerin und deren Mutter wurden vor Ort durch die alarmierten Rettungsdienste der Malteser Welschbillig wegen leichten Rauchgasintoxikationen behandelt. Das Feuer hatte sich von der vermuteten Brandausbruchstelle in einer Wohnung auf den Dachstuhl ausgebreitet. Zur Brandbekämpfung wurde neben den bereits eingesetzten Wehren aus der VG Trier-Land noch die Berufsfeuerwehr Trier hinzugezogen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Schweich durch Zeugenbefragungen ist das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt im Bereich eines Kühlschrankes in einer Wohnung im 3. OG entstanden.