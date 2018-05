Erpressungsversuche via Internet mehren sich

Trier/Region. In den vergangenen Tagen häufen sich die Anzeigen von Bürgern, die via Mail zur Zahlung von "Schweigegeld" in Bitcoin-Währung aufgefordert werden. Ansonsten drohen die Täter mit der Veröffentlichung angeblich kompromittierender Videos. Masche taucht bundesweit auf. Seit einigen Tagen mehren sich die Anzeigen aufgebrachter Bürger bei den Polizeidienststellen in der Region Trier, die von unbekannten Tätern erpresst werden. Wahllos versenden die Täter Emails an ihre potenziellen Opfer. Hierin behaupten sie, deren Computer vor einiger Zeit mit einem Trojaner infiziert zu haben. Hierdurch hätten sie die totale Kontrolle über den Computer erhalten, sie ausspioniert und unbemerkt die Web-Kamera und das Mikrophon eingeschalten. Dadurch sei es ihnen gelungen, die Angeschriebenen über einen Zeitraum zu beobachten und abzuhören. Währenddessen hätten sie ein Video gefertigt, das sie vor dem Computer beim Betrachten pornografischer Bilder und Filme und beim Masturbieren zeigt. Nun drohen die Täter den Angeschriebenen, dieses Video an alle eigenen Email-Kontakte zu versenden und es in Sozialen Medien zu veröffentlichen. Um dies abzuwenden sollen die angeblich Gefilmten einen hohen dreistelligen Geldbetrag in Bitcoins an eine chiffrierte Adresse senden. Die polizeilichen Ermittlungen dieses bundesweiten Phänomens haben gezeigt, dass in keinem Fall eine Schadsoftware oder ein Trojaner installiert wurde. Die Täter hoffen durch die tausendfach versandte Mail, dass es einige Menschen gibt, die sich ertappt fühlen und ein "Schweigegeld" überweisen. Andere Geschädigte wollen sich - trotz unzutreffenden Behauptungen - vor befürchteten Rufschädigungen schützen und überweisen den Betrag. Die Polizei rät, in keinem Fall auf diese oder ähnlich formulierte Forderungen einzugehen, keine angefügten Links oder Anhänge zu öffnen und Anzeige zu erstatten. Weitere Informationen zum Thema Internetkriminalität finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/