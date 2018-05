Diebstahl nach der Hexennacht

Prüm/Watzerath. In der Nacht zum 1. Mai, der sogenannten Hexennacht, ereignete es sich in Watzerath, dass an einem Anwesen eine hölzerne Gartensitzbank „weggehext“ wurde. Diese konnte am Folgetag an der bekannten Sammelstelle im Ort aufgefunden werden. Aufgrund des Gewichtes der Bank erfragte sich der Eigentümer Hilfe bei seinem Nachbarn. Als man die Bank schließlich abholen wollte, war sie durch bisher unbekannten Täter entwendet worden. Zeugen dieses Diebstahles und des Abtransportes werden gebeten sich mit der Polizei Prüm unter Tel.: 06551 – 9420 in Verbindung zu setzen.