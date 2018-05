Wandalismus an Hochsitz

Leidenborn. In der Zeit vom 8 Mai, 20.30 Uhr auf den 9. Mai, 15.20 Uhr wurde neben dem Wirtschaftsweg zwischen Leidenborn und Binscheid eine neue Jagdkanzel mutwillig beschädigt. Der Wirtschaftsweg hat die Bezeichnung Hallischbach und ist auch so beschildert. Unbekannte Täter rissen die Aufstiegsleiter der Kanzel mutwillig aus der Verankerung und warfen diese auf das Dach eines daneben stehenden Schuppens. Durch das Herausreißen der Leiter wurde eine Seitenwand der Kanzel zusätzlich beschädigt. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter Tel.: 06551-9420 in Verbindung zu setzen.